Tulipa lamenta erro de Buntic e lembra: "Este golo já aconteceu aqui na época passada"

Declarações de Tulipa, treinador vizelense, após o FC Porto-Vizela (4-0), partida relativa à última jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Goleada sofrida: "Adaptámo-nos muito bem àquilo que é a exigência do FC Porto. Conseguimos ter bola e sabíamos que metemos os "grandes" em problemas quando não têm bola. Conseguimos criar alguns problemas ao FC Porto, mas cometemos um erro grave e que não podia acontecer nos primeiros minutos. Acho que a primeira parte foi equilibrada, a segunda foi completamente diferente. O FC Porto mexeu e começou a ter muitos homens a ligar na profundidade. O FC Porto encontrou muitos espaços e marcou rápido o segundo golo, mas há que ressalvar a atitude da equipa. Numa fase em que o jogo estava complicado, ninguém baixou os braços".

Diante do Mafra houve uma expulsão, hoje foi o erro do guarda-redes... "O jogo é um jogo de erros. Temos de estar preparados e isto não acontece ao acaso, este golo já aconteceu aqui na época passada e já tínhamos falado disto. É uma desatenção, mas não foi por aí. Tivemos uma oportunidade muito clara e não conseguimos fazer golo. Frente ao Mafra respondemos bem [à expulsão] e conseguimos ter uma oportunidade para ficarmos por cima do resultado, mas falhámos. Trazer mais pontos para este jogo teria sido diferente, mas gostei da nossa primeira parte. A segunda parte foi um grande mérito do FC Porto, fomos um pouco abaixo depois do segundo golo e não fomos competentes. Temos de olhar para as correções mas há uma equipa que assegura competência, qualidade e temos um grupo fantástico. Vamos descansar e preparar os jogos do campeonato".