Tulipa lamenta derrota: "Por quatro centímetros, não levamos um ponto"

Declarações de Tulipa, treinador vizelense, após o Arouca-Vizela (1-0), jogo relativo à 29.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Sabíamos que o adversário é competente, mas tomámos conta do jogo, mandámos, soubemos tirar a bola ao Arouca e não o deixar sair em transição. Ainda assim, infelizmente, não levamos pontos. Concordo que jogámos melhor do que nos últimos jogos em que pontuámos, mas por quatro centímetros não levamos um ponto".

Lesão de Osmajic: "Lamentavelmente vamos perder Osmajic no próximo jogo, mas temos o Etim e outros jovens com qualidade. Importante é continuar no nosso caminho e evitar atalhos, porque eles não nos servem para nada".

