Tulipa: "Há aqui um critério que não era muito usual há algum tempo..."

Declarações do treinador do Vizela na antevisão ao jogo com o Marítimo.

O treinador Tulipa afirmou que o Vizela vai em busca de pontos à Madeira, onde vai defrontar um Marítimo competitivo e que ainda luta pela manutenção, na abertura da 33.ª jornada da I Liga.

Na antecâmara de um jogo em que o triunfo madeirense assegura o 16.º lugar e consequente play-off de manutenção aos insulares, selando ainda a despromoção de Paços de Ferreira (17.º) e Santa Clara (18.º), o técnico frisou que a equipa treinada por José Gomes é "claramente competitiva", apesar da posição que ocupa, mas vincou a ambição da sua equipa em somar pontos.

"Temos a consciência de que todos os jogos são para competir, para ganhar, para trazer pontos e este não foge à regra, façam-se uma duas, três alterações [no "onze"]. Olhamos para a semana de treino e achamos que vamos fazer um bom jogo", disse, na antevisão à partida, marcada para as 20h15 de sexta-feira, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Com um passado ligado ao Marítimo, emblema que representou como jogador, na época 1998/99, e como treinador da equipa sub-23, em 2021/22, Tulipa frisou que o conjunto às ordens de José Gomes é dos que "mais oportunidades encontra nos jogos", apesar das "limitações defensivas", que lhe valem o estatuto de equipa mais batida do campeonato - 60 golos sofridos.

"É uma equipa boa, consistente em casa. Grande parte dos pontos que fez com o José Gomes [16 dos 17] foi no seu espaço, na Madeira, onde tem muitos adeptos. (...) Temos de ter cuidado com isso, sem deixarmos de ser competitivos. Gostamos de ter bola e não queremos perder o nosso controlo", referiu.

O timoneiro vizelense defendeu ainda que as partidas envolvendo clubes a lutar pela manutenção deveriam ser disputadas à mesma hora, o que não sucede neste caso.

"Há aqui um critério que não era muito usual há algum tempo que surge por questões que têm a ver com a televisão. Pede-se a consistência que tínhamos há uns anos, com equipas a lutarem pelos mesmos objetivos a jogarem à mesma hora", realçou.

Sobre eventuais alterações na equipa titular, Tulipa admite-as por causa de jogadores com os quais gostaria de contar no último duelo em casa, frente ao Sporting, para a 34.ª e última jornada, e que estão a um amarelo do castigo com um jogo de suspensão - Raphael Guzzo, com 11 amarelos, e Tomás Silva, Nuno Moreira, Bruno Wilson e Osmajic, com quatro, são os jogadores 'à bica'.

"Vamos trocar alguns jogadores, pensando neste jogo e no nosso adversário, mas também porque temos alguns jogadores à "bica" com cartões amarelos. Temos de pensar que [o jogo com o Sporting] será o jogo de despedida da época e de possivelmente alguns jogadores. Quero que estes jogadores fiquem vinculados a este magnífico campeonato que fizeram, fruto do profissionalismo e da atitude, para chegarmos a esta posição confortáveis", explicou.

O Vizela, nono classificado, com 40 pontos, defronta o Marítimo, 16.º, com 23, em partida da 33.ª jornada, marcada para as 20h15 de sexta-feira, no Estádio do Marítimo, no Funchal.