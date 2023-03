Tulipa em entrevista: "Eu compreendi a posição dos adeptos"

Técnico do Vizela entende que as manifestações dos adeptos nos dois primeiros dias "foi algo histórico" e, quando assumiu o lugar de Álvaro Pacheco, sabia que tinha de ganhar "num curto espaço de tempo."

Depois de ser contratado para treinar os sub-23 do Vizela, Manuel Tulipa assumiu a responsabilidade de substituir, ainda na primeira volta, o histórico Álvaro Pacheco. Um treinador que ninguém no clube esquece.

Como é que foi a adaptação a um mundo novo?

-Este é um passo que já tinha dado muito jovem. Na altura, com 37 anos, fui dos treinadores mais jovens na I Divisão, quando fui para o Trofense. Agora, estou muito mais preparado. Esta transição, dos sub-23 para a equipa principal, tem um grau de dificuldade elevado, por tudo o que se fez no clube e pelo excelente trabalho do Álvaro. Chegar ao clube nesta altura carecia de ter uma pessoa com características muito próprias e que soubesse não abandonar as suas ideias e lidar com a pressão inerente à destituição de um treinador que foi marcante na história do clube.