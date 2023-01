Declarações de Tulipa após o Vizela - Marítimo (3-0), jogo da 16.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre objetivos: "Tínhamos definido o objetivo de conseguir seis pontos nestes quatro jogos. O grupo tem sido excelente no trabalho, na forma como se estimula para ser melhor e para durar mais tempo no nosso padrão de jogo. Fomos inteligentes na forma como pressionámos o adversário e provocámos o erro. Fomos eficazes. Nas duas primeiras vezes que recuperámos a bola, marcámos. Depois tivemos mais duas ou três ocasiões para marcar e não concretizámos."

Sobre o Marítimo: "O adversário, com o seu bom jogo posicional, causou-nos alguns problemas, mas ajustámo-nos, embora perdendo alguma profundidade. Depois, fomos muito melhores do que o adversário. Tivemos sempre a perceção de onde andava o nosso ponta de lança para perceber como o lançar em profundidade. O mérito é dos jogadores. Eles executam aquilo que é treinado."

Adaptação: "Com o tempo, as relações vão-se aperfeiçoando. Adaptámo-nos ao adversário. Percebemos muito bem quando podíamos atacar a profundidade no meio dos centrais. Também fomos fortes quando atacámos a profundidade, mas não direcionámos o jogo para esse movimento, mas para os alas. Sem fazerem golos, fizeram um excelente trabalho. Já vinha com boas sensações do jogo com o Famalicão, porque fomos equipa.

Destaque: "É importante dar espaço a jogadores criativos, como o Samu, o Raphel Guzzo, o Kiko [Bondoso] para serem influentes no jogo".

