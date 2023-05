Tulipa avisa: "Rivalidade? Saber ganhar é tão importante como saber perder"

Tulipa quer Vizela motivado até ao final do campeonato, com o objetivo de ir ganhar a Guimarães.

O treinador Tulipa frisou este sábado a importância dos últimos quatro jogos para o Vizela e garantiu ambição de ir vencer ao reduto do Vitória de Guimarães, domingo, na 31.ª jornada da I Liga.

Apesar de já ter alcançado o seu objetivo principal, a permanência, o treinador do Vizela frisou não querer que a equipa perca o foco e a motivação, como transpareceu na derrota caseira na jornada anterior com o Paços de Ferreira (2-1), penúltimo e a lutar pela permanência, sendo que agora vai defrontar outra equipa com uma meta bem clara, a de chegar a um lugar europeu.

"Não quero que isso aconteça, até porque o segundo objetivo que temos, o de atingir os 42 pontos, ainda não está atingido. Enquanto eu aqui estiver, vamos disputar cada jogo com a mesma seriedade e a querer ganhar. Temos o objetivo principal já conseguido, mas há jogadores que acabam contrato ou estão no limiar de isso acontecer e estes quatro jogos finais também são importantes para isso", avisou na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Tulipa considerou que este será "um jogo de extrema importância" por se tratar de "defrontar um vizinho"

"Requer uma energia extra, é um jogo bom, que vai ter adeptos, e que queremos ganhar. O Vitória é equipa que tem qualidade, que vencemos, e bem, na primeira volta, mas não podemos só querer ganhar, mas também jogar bem", afirmou.

Depois de uma excelente série de jogos, com quatro vitórias em cinco jornadas (e uma derrota caseira com o Sporting de Braga, 4-0), o Vizela vem de duas derrotas seguidas e de três jornadas consecutivas sem ganhar.

Tulipa não quer "perder qualidade de jogo", avisando que só sendo "uma equipa competitiva e equilibrada" poderá regressar às vitórias.

O treinador frisou também a importância do clube ir preparando a nova época, nomeadamente saber que jogadores o Vizela quer manter, de forma a garantir a permanência de um "núcleo duro".

Sobre o Vitória de Guimarães, disse ser "uma das melhores do campeonato do meio-campo para a frente".

"Pode trocar jogadores que a qualidade mantém-se, o regresso de outros atletas dá consistência, como a do guarda-redes [Bruno Varela], um jogador experiente que aporta segurança à última linha. Temos que ser consistentes na nossa organização defensiva e agressivos nos duelos e nas primeira e segunda bolas porque senão vamos ter dificuldades - se o formos, vamos ter boas oportunidades", anteviu.

Dada a proximidade entre as duas cidades e a rivalidade dos adeptos, Tulipa apelou ao fair-play, fazendo uma referência implícita aos acontecimentos "complexos" no FC Porto-Famalicão de quinta-feira, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, envolvendo jogadores e treinadores dessas duas equipas.

"Saber ganhar é tão importante como saber perder. Os nossos adeptos vão para nos apoiar, queremos ganhar e fazê-los felizes, mas se isso não acontecer tem que haver essa clarividência de saber lidar com as incidências do jogo", disse.

Vizela, décimo classificado, com 39 pontos, e Vitória de Guimarães, sexto, com 44, defrontam-se no domingo, às 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, jogo que será arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.