Tulipa após derrota com Famalicão: "Não precisamos de vitórias morais"

Declarações de Tulipa, treinador do Vizela, após a derrota por 2-1 com o Famalicão, na 15.ª jornada da Liga Bwin.

Vitória da eficácia? Palavras ao intervalo mudaram o jogo? "Sim, um bocadinho assim. Na primeira parte o jogo foi equilibrado em termos de oportunidades, mas nós somos uma equipa que, normalmente, quando tem bola, tem de ser mais forte atacar a baliza adversária, nem sempre a nossa circulação foi rápida ao ponto de fazer o adversário perder unidades e encontrarmos os espaços mais importantes para ferir o adversário. Tivemos a infelicidade de sofrer golo já no último minuto da primeira parte, mas falámos o que tínhamos de corrigir. O adversário tem um ótimo jogo posicional, traz os alas para dentro e estava a condicionar as nossas duas linhas defensivas. Ajustámos, dissemos também que a nossa circulação tinha de ser mais rápida, tínhamos de ter gente no corredor da bola e no corredor central. Tivemos uma atitude enérgica a ir para baliza, a ameaçar a baliza adversária. O jogo na segunda parte foi completamente diferente, foi dominado por nós. [depois houve] Esse lance de uma transição, onde cobrimos mal a baliza. Deixámos o primeiro poste livre, o ressalto promoveu uma ocasião ao adversário para ficar livre e tomar uma boa decisão, e foi o que aconteceu."

Jogo deixou boas sensações? "Percebe a situação do clube e a situação da minha entrada, nós não precisamos de vitórias morais. Eu sei o que a nossa equipa faz, sei as capacidades em termos coletivos e individuais. Durante o jogo tínhamos prioridades e acho que as prioridades tiveram lá, assentámos o nosso trabalho semanal em algumas ideias e conseguimos implementar mais no segundo tempo. Percebemos também que perdemos um jogador num momento fundamental. O Kiko Bondoso é um jogador que quando se começa a gerar espaço pode provocar muitas situações de ataque rápido e muitas combinações. Fomos atrás de não abrandar, mas sim estimular com gente rápida para a frente. Não fomos eficazes, não conseguimos fazer o que pretendíamos, mas é lógico que não podemos dizer que não houve atitude, compromisso e qualidade no nosso jogo. Houve sim."