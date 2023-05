Declarações de Tulipa, treinador do Vizela, após a derrota na receção ao Sporting, 2-1, na última jornada da Liga Bwin

Análise: "Hoje foi um jogo muito mais difícil para nós, não encontrámos soluções para manter a bola e jogar o nosso jogo, baixámos muito, responsabilidade da qualidade individual e coletiva do Sporting. Toda a gente conhece a forma de jogar, mas as dinâmicas são difíceis de parar. A equipa soube sofrer. Somos uma equipa habituada a querer jogar e hoje foi o contrário."

Dia emotivo: "O segredo para manter este clube tem muito a ver com estes jogadores, com esta relação, o profissionalismo e o prazer deles em jogar e competir. São relações que vêm de trás, do campeonato nacional de seniores. O tempo que passam juntos também se nota no campo, no treino. É muito fácil para Kiki, Samu e Bondoso ligarem o jogo. Tudo isso é mais difícil de conseguir quando os jogadores saem, quando se tem de formar novos plantéis e estruturas perde-se isso, mas acho que estes jogadores que possivelmente vão sair deram muito ao clube, alguns só agora começam agora a dar muito ao futebol e andaram perdidos."

Época do Vizela: "Se me dissessem no início que iria te esta pontuação e passado sete ou oito jornadas iria ter a posição quase garantida, podia duvidar. Não conhecia tão bem a equipa e o caráter dos jogadores. Depois da primeira semana achei que íamos conseguir de forma natural. Ajustámos algumas coisas e os jogadores cumpriram muito bem. Eu treinei algumas equipas médias e interessantes, mas a nível de jogador joguei num nível médio, no estrangeiro, nas seleções. Disse-lhes que fico grato por ter treinado pessoas tão competentes. Ajudaram muito, a forma como se despediram foi de uma relação que se criou quando tinha tudo para não se criar. Mérito dos jogadores, equipa e estrutura. Quem esta à volta dos jogadores vale muito. A estrutura foi muito solidária e competente."