Treinador do Vizela quer mais uma cara nova no plantel: "Temos de o contratar"

Declarações de Pablo Villar, no final do encontro com o Arouca (2-2).

Reação ao empate: "A primeira parte foi boa. Criámos ocasiões suficientes para matar o jogo. Tivemos dois cabeceamentos do Bruno Wilson e um lance do Kiko [Bondoso] perto da baliza. Entrámos com vários cartões amarelos na segunda parte, o que nos condicionou bastante. Quando estávamos a pensar mudar a equipa, tivemos o cartão vermelho [do Tomás Silva]. O jogo mudou por completo. Conseguimos empatar. Não era o que queríamos. Foi pena não termos aproveitado as ocasiões da primeira parte."

Controlo do jogo: "Quando temos o controlo do jogo e estamos a ganhar, temos de controlar melhor a bola. O Arouca vinha de um jogo europeu [com o Brann, para a Liga Conferência]. Na segunda parte, mantivemos o espírito de luta e conseguimos empatar."

Mercado de transferências: "O mercado ainda está aberto. Precisamos de um jogador com características muito específicas que não temos no plantel. Não divulgo a posição em campo, mas, se queremos dar um passo em frente na nossa forma de jogar, temos de o contratar."