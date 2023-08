Treinador do Vizela desiludido: "Final foi injusto"

Declarações do treinador do Vizela, no final do encontro com o Sporting (3-2)

Reação ao desaire: "Sabíamos que o Sporting ia começar muito forte, com o ambiente no estádio, que estava cheio. Concedemos dois golos e continuámos com problemas. Melhorámos um pouco no final do primeiro tempo. Ajustámos no segunda parte e fizemos o empate. O final foi injusto."

Boa imagem: "Há muitas maneiras de perder. Há que destacar os aspetos positivos. Se fomos capazes neste estádio, podemos ser em todo o lado."

Correções e melhorias: "Há que trabalhar com o positivo do segundo tempo e corrigir as situações da primeira parte."

O que ainda falta: "Estamos num processo de construção. Precisamos de mais reforços."