Treinador do Vizela afasta cenário de gestão frente ao FC Porto

Redação com Lusa

Álvaro Pacheco não vê o desempenho do Braga no duelo com os "dragões" como um exemplo que possa seguir.

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, afastou cenários de gestão do plantel no jogo com o FC Porto, marcado para este sábado, garantindo que apresentará a "equipa mais forte para conquistar pontos".

"São jogos diferentes. Quer o Braga, quer o FC Porto, fizeram uma grande partida, mas não podemos pensar que se fizermos as mesmas coisas que o Braga vamos ter sucesso. Temos de nos focar em nós e tentar anular os pontos fortes do adversário, sendo audazes e criteriosos com bola", analisou.

O treinador dos minhotos não pode para esta partida contar com o castigado Cassiano, nem com o lesionado Marcos Paulo, sendo que Bruno Wilson e Kiki Afonso, a recuperarem de lesão, continuam em dúvida.

Recorde-se ainda que Kiki Afonso, Richard Ofori, Raphael Guzzo, Marcos Paulo e ainda Guilherme Schettine estão a um amarelo de falharem a próxima jornada, a 32ª da Liga Bwin, caso vejam amarelo frente ao FC Porto.

O Vizela, 13.º classificado com 32 pontos, desloca-se este sábado ao reduto do líder FC Porto, que soma 82, numa partida agendada para as 19h00, que terá arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.