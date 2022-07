Transferência parece ter entrado num impasse e Cassiano continua a treinar no Vizela

Apesar do acordo entre Vizela e Persepolis, do Irão, a transferência do avançado parece ter entrado num impasse.

Cassiano continua a treinar sob as ordens do técnico Álvaro Pacheco. Apesar do acordo entre os clubes, a verdade é que a transferência do avançado para o Persepolis, do Irão, parece ter entrado num impasse por razões alheias ao clube português, pelo que se é verdade que a mudança do brasileiro continua em aberto também é certo que a sua permanência é um cenário que não pode ser descartado e que está a ser analisado.

De qualquer forma, as expectativas apontam para que nos próximos dias o futuro do atacante fique definido, uma vez que os vizelenses querem saber o mais breve possível com o que podem contar.

Entretanto, o Vizela continua no mercado à procura de ponta-de-lança para o lugar de Schettine, que regressou a Braga, uma vez que o lateral esquerdo Matheus Pereira, do Guarani, Brasil, permanece na agenda.

Por outro lado, o brasileiro Diego Rosa, emprestado pelo Manchester City, já trabalha sob as ordens do técnico Álvaro Pacheco e prepara-se para mostrar algumas das suas qualidades no jogo-treino com os arsenalistas.