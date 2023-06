Tomás Silva aponta objetivos: "Em cada época jogar mais e melhor"

Tomás Silva, que na época passada teve a concorrência de Igor Julião, vai dar tudo para garantir espaço na equipa de Pablo Villar. O médio Rashid já está em Portugal e participou no treino de ontem, enquanto Samu, Matheus Pereira e Anderson continuam ausentes, embora todos devidamente autorizados pelo clube.

Tomás Silva quer afirmar-se definitivamente na equipa do Vizela. O futebolista, de 23 anos, vai cumprir a terceira época no clube minhoto, onde tem feito uma carreira em ascensão: na primeira época atuou em cinco jogos da I Liga e a meio foi emprestado ao Varzim, mas na temporada passada, em que trocou as funções de médio pelas de lateral, já foi utilizado em 21, 12 como titular.

"Vou continuar a fazer aquilo que tenho vindo a fazer até aqui, que é em cada época jogar mais e melhor. E é isso que vou tentar", assinalou o jogador, formado nas escolas do Sporting. E, de seguida, reforçou a identidade forjada, nos últimos anos, em Vizela. "O que me pediram, desde que cheguei, foi para dar tudo por esta equipa, por esta camisola e por esta cidade. Dar sempre o máximo e representar bem o Vizela", acrescentou.

De regresso ao trabalho, Tomás Silva referiu que "mal acaba uma época, os jogadores têm de saber estar e recarregar baterias, e passada uma semaninha, uma semana e meia, começar a fazer alguma coisa para a pré-época não custar tanto. Mas, as férias são, essencialmente, para relaxar um pouco e prepararmo-nos para atacar a nova época com tudo", enfatizou.

A concluir, enalteceu os adeptos vizelenses. "São uma parte muito importante deste clube. Ainda no primeiro treino da época, que foi aberto ao público, isso ficou demonstrado. Queremos que continuem a ser o 12.º jogador, a apoiar-nos em casa e fora", concluiu o defesa.

Entretanto, o internacional iraquiano Rashid já participou no treino de ontem, apesar de autorizado a apresentar-se mais tarde. Ausentes, mas autorizados, continuam Samu, Matheus Pereira e Anderson. Já Nuno Moreira prossegue a recuperação da lesão sofrida ainda na época passada.