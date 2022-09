Tiago Dias vai deixar cargo de diretor-geral do Vizela

Diretor-geral era o homem forte do quotidiano da anterior estrutura do clube minhoto, agora substituída.

Tiago Dias, diretor-geral do Vizela, vai deixar o cargo e o clube nos próximos dias. A saída do executivo prende-se com a reestruturação que está a ser implementada pela nova administração da SAD, presidida por Joaquim Ribeiro.

Os anteriores administradores, Diogo Godinho e Gonçalo Moreira, optaram por manter as respetivas atividades profissionais, pelo que coube a Tiago Dias assumir o papel de gestor no dia-a-dia do clube minhoto.

E com osucesso, conforme se pode aferir pelas duas subidas, do CdP à I Liga, e consequente permanência. Um desempenho que mereceu o elogio de Diogo Godinho, na recente homenagem ao ex-administrador.