"Tenho esse sonho de um dia chegar à Seleção Nacional. O caminho é longo"

Ivanildo Fernandes acredita que pode ser chamado em breve pelo selecionador Fernando Santos.

Ivanildo, defesa-central do Vizela, não esconde o objetivo de ser chamado por Fernando Santos. "Tenho o sonho de chegar à Seleção Nacional, até porque fiz parte das seleções jovens de Portugal", declarou o central, de 25 anos, à margem de uma iniciativa onde compareceu, juntamente com o presidente da SAD, Diogo Godinho, e do companheiro Tomás Silva, para entregar à Liga Portuguesa Contra o Cancro um donativo de 1000 euros como resultado da venda de cachecóis associados à iniciativa "outubro rosa".

Seleção A: "Tenho esse sonho de um dia chegar à Seleção Nacional, porque fiz parte das seleções jovens de Portugal, mas tenho de continuar a trabalhar. O caminho é longo e tenho de me focar."

A melhor dupla de Portugal: "Alegro-me pelo míster ter dito isso [Álvaro Pacheco disse que Ivanildo formava com Bruno Wilson a melhor dupla de centrais do futebol português]. Foi muito bom ouvir isso. Gostei da responsabilidade que me passou. É mais um desafio para mim e eu gosto de desafios. O míster sabe que nós, jogadores do Vizela, gostamos de desafios."

Jogo com Estoril: "Temos um espírito competitivo muito grande e que nos leva a entrar em qualquer campo para vencer. O Estoril tem uma equipa de enorme qualidade, mas em casa vamos jogar para os três pontos."

Empates nos descontos: "Temos digerido bem, mas temos de aprender com esses empates nos minutos finais. São pequenos detalhes e estamos a aprender com isso."

Pitões de borracha ou alumínio: "O míster gosta que joguemos de pitões de alumínio. É uma regra que foi posta por ele."

Reencontro de amigos: "Sou grande amigo do Leonardo Ruiz, Vai ser um duelo interessante, se ele jogar. Eu conheço-o bem e ele também me conhece bem, mas espero levar a melhor."