"Temos de olhar para os jogadores como uns filhos, fazer-lhes ver o que é a vida..."

O Vizela recebe o Portimonense no sábado, às 15h30, em jogo da oitava jornada da Liga Bwin.

O treinador Álvaro Pacheco afirmou esta sexta-feira que o Vizela deve ser "intenso" e "agressivo" para derrotar um Portimonense "experiente" e regressar às vitórias na Liga Bwin, em partida da oitava jornada, no sábado.

Convencido de que a paragem competitiva serviu para "trabalhar aspetos fundamentais" para o crescimento do plantel, Pacheco perspetivou "um jogo com golos", em virtude das "fortes individualidades" algarvias e do "caudal ofensivo" vizelense em jogos anteriores, que tem valido "muitos remates", 83, segundo as estatísticas da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, traduzidos em cinco golos.

"O Vizela cria muitas oportunidades de golo. Aquele pormenorzinho de sermos capazes de concretizar está perto, para chegarmos aos golos e à vitória", assinalou o treinador.

O técnico revelou ainda que Milutin Osmajic é opção para o embate de sábado, depois de ter tido uma conversa com o ponta de lança acerca da suspensão da seleção de Montenegro antes do embate de terça-feira com a Finlândia, para a Liga das Nações, após ter falhado a hora de regresso ao local de estágio na noite anterior e o pequeno-almoço conjunto na manhã de terça-feira.

"Tive uma conversa com ele, fundamental para lhe fazer ver as coisas. Temos de olhar para os nossos jogadores como uns filhos, educá-los, fazer-lhes ver o que é a vida, para verem o que têm de crescer humanamente. Os problemas que acontecem na seleção não os trazemos para o Vizela. Os jogadores sabem o que o Vizela pretende deles e quer vê-los comprometidos", adiantou.

O Vizela, 14.º classificado da I Liga, com cinco pontos, recebe o Portimonense, quinto, com 15, em jogo agendado para as 15h30 de sábado, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.