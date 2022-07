"Tem existido o interesse de vários clubes, mas ainda é jogador do Vizela"

Diogo Godinho, presidente da SAD, admite que o Vizela pode perder Cassiano.

Diogo Godinho, presidente do Conselho de Administração da SAD do Vizela, aponta a uma época sem aflições. A permanência é o principal objetivo nesta segunda temporada consecutiva no escalão principal e no arranque dos trabalhos, o líder dos vizelenses relativizou a ausências de caras novas. "Estamos tranquilos quanto a isso, conscientes que vão acontecer saídas e entradas, mas ainda temos dois meses pela frente", afirmou. "Temos uma base de vinte jogadores da época passada e isso permite-nos escolher sem pressas e o melhor possível os reforços", acrescentou.

Cassiano foi um dos jogadores em destaque em 2021/22 e Diogo Godinho admite a sua saída. "Neste momento é jogador do Vizela. Tem existido o interesse de vários clubes, mas até ao momento é nosso jogador. No entanto, faltam dois meses para fechar a janela de transferências e tudo pode acontecer", adiantou. O dirigente explicou ainda que nesta altura os lugares a preencher são "guarda-redes, lateral -esquerdo, médio e ponta-de-lança, para colmatar as saídas do Charles, Ofori, Marcos Paulo e Schettine" e que os reforços estão identificados.