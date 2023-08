Solverde.pt reforça parceria com o Vizela

Vai patrocinar as camisolas do Vizela nas próximas três épocas.

A Solverde.pt vai patrocinar as camisolas do Vizela nas próximas três épocas. A renovação e reforço da parceria foi esta quinta-feira tornada pública, assim como inscrição da Solverde.pt a ocupar toda a frente das camisolas, em detrimento da Câmara Municipal de Vizela, que passa a figurar nos calções.

Joaquim Ribeiro, presidente do CA da SAD do Vizela, e Manuel Violas, CEO da Solverde.pt, estiveram presentes no evento. "Não podíamos deixar e apresentar o reforço da nossa parceria com esta grande marca que veio para nos ajudar, esperamos que por muitos anos", afirmou o líder vizelense, acrescentando. "Nos últimos anos temos feito parceria com marcas cada vez mais fortes, de entre as quais também se destaca a Solverde. Vamos tirar daqui benefícios e queremos que os adeptos também usufruam das vantagens que a Solverde possa proporcionar".

O líder vizelense fez ainda questão de frisar que "a Câmara continua a ser um excelente parceiro e ajudar muito o Vizela. Basta ver as melhorias nas infra-estruturas". Por outro lado, Manuel Violas referiu que "esta não é uma parceria nova, é o reforço de uma que já tem três anos com um clube em que acreditamos e gostamos do trabalho realizado durante esse período", assinalou o CEO, sublinhando. "Não gostamos de parcerias de curto prazo porque achamos que as coisas só funcionam se estivermos alinhados. Está é uma parceria que nos orgulha e esperamos que não seja só para mais três anos mas sim para um futuro duradouro. Estar na frente das camisolas do Vizela enche-nos de orgulho. Esperamos que a parceria seja boa para todos", concluiu.