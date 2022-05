Sócios do Vizela aprovam prolongamento do protoloco entre clube e SAD

Além desta extensão, a cerca de centena de associados do Vizela aprovou a redução da percentagem resultante da venda de jogadores e o exercício financeiro referente a 2021

O Vizela e a SAD presidida por Diogo Godinho vão ficar ligados até 2041. O prolongamento, em 15 anos, da ligação entre as duas partes, foi aprovado por maioria, na passada sexta-feira, no decurso de assembleia-geral vizelense.

"A extensão do Protocolo que regula as relações entre Clube e SAD recebeu luz verde da maioria dos associados presentes, apesar de algumas opiniões contraditórias, refletidas nos 6 votos contra e nas 5 abstenções", lê-se em nota.

Além da extensão do protocolo, "como contrapartida pelo investimento nas obras realizadas no estádio", a cerca de centena de associados do Vizela aprovou, também por maioria, a redução da percentagem resultante da venda de jogadores.

O valor, fixado anteriormente em 15% para o clube, baixou para os cinco por cento, embora suba para dez por cento se se tratar de negócios de jogadores com passagens pelos escalões de formação do emblema minhoto, refere a nota. Em contrapartida, a SAD assume as despesas relativas à utilização do estádio.

Ademais, as verbas obtidas através de quotização foram também ajustadas. Antes desta assembleia-geral, 60% correspondiam ao clube e o restante à SAD, mas, agora, 80% das quotizações são para o clube e 20% para a SAD, por voto dos sócios.O acordo

entre as partes inclui ainda uma distribuição da verba oriunda do fundo que a UEFA atribui aos emblemas certificados dos campeonatos profissionais que não participam nas competições europeias - ronda os 150 mil euros.

Um terço desse valor será destinado ao clube se mantiver a certificação de 4 estrelas. Porém, os 150 mil euros serão repartidos igualmente caso o Vizela obtenha as cinco estrelas - para isso, teria de criar uma equipa feminina de futebol.

Por último, e por unanimidade associativa, foi aprovado o exercício financeiro referente a 2021, que apresentou um resultado liquído positivo de 38. 867 euros.