"Senti que muita gente queria que o Vizela se mantivesse na Liga Bwin"

ENTREVISTA - Contra todas as probabilidades, clube resistiu ao impacto do regresso à I Liga, apesar da inexperiência do plantel e até de ter de esperar cinco meses para poder ter Pedro Silva na baliza. A união fez a diferença.

Há um ano, o Vizela festejava a entrada na Liga Bwin com o rótulo de candidato à descida que se cola àqueles que chegam a um patamar bem mais exigente e resistiu com a fórmula que resultara nas subidas anteriores: um balneário em que a união é mais forte do que tudo. O retrato é feito por Pedro Silva.

O guarda-redes, 25 anos, é testemunha e prova dessa força. Lesionou-se na primeira semana de treinos, foi operado a um tornozelo e, cinco meses depois, voltou para ser titular e confirmar o potencial que se lhe vira desde miúdo, nas escolas do Sporting. O Vizela é isto, explica, e acredita que "ainda é só o começo": "Conseguimos ser melhores."