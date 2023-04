"Senti que ia ser golo. Quando metemos essas coisas na cabeça..."

Rashid estreou-se a marcar pelo Vizela e procura agora fixar-se no onze de Tulipa.

Rashid, autor do golo do empate frente ao Boavista, o primeiro com a camisola do Vizela, foi eleito pelos adeptos o melhor jogador em campo. "Marcar um golo pelo Vizela era um momento que esperava e ainda bem que resultou na conquista de um ponto. Foi um golo bonito e especial para mim, pois dá-me confiança e faz-me sentir útil à equipa", afirmou o médio, que descreveu, de seguida, o lance. "Senti que ia ser golo. Foi um bom lançamento do Julião, vi o espaço nas costas do jogador e, quanto recebi a bola, só pensei em rematar. Estava confiante que ia marcar e, quando metemos essas coisas na cabeça, elas saem", sustentou.

Com 17 jogos realizados, num total de 328 minutos de competição, o médio iraquiano qualificou o golo como "o melhor momento" com a camisola vizelense. "Até por ser o golo 100 do Vizela na I Liga. É um orgulho ficar na história do clube".

Quanto aos elogios de Manuel Tulipa, que enalteceu o seu caráter, Rashid ficou naturalmente contente. "É sempre bom ouvir isso. Sou profissional e trabalho todos os dias para ter oportunidades, porque não quero ser um habitual suplente. Não tem sido fácil, mas quando surgir a oportunidade, vou estar pronto".