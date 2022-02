Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, após a derrota, 0-1, com o Gil Vicente, em jogo da 22ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Quando analisamos um jogo, somos influenciados pelo resultado, mas o Vizela entrou muito forte, não deixando o Gil Vicente fazer as suas ligações. Fizemos uma primeira parte avassaladora, criando oportunidades. O Ricardo [Soares] é um excelente treinador e tem uma equipa excelente sem bola, mas fomos capazes de desmontar as linhas do Gil [Vicente]. A estabilidade classificativa também ajuda o Gil a manter a sua organização. E cometemos um penálti desnecessário pela quarta vez [na época]. Na segunda parte, entrámos muito fortes, mas perdemos lucidez nas decisões. O Gil [Vicente] só equilibrou o jogo quando nos descaracterizámos um bocadinho, com muita gente no ataque e pouca na defesa. Mexemos muito na equipa. Na parte final, voltámos a "empurrar" o jogo lá para trás."

Injustiça: "Tivemos mais do dobro dos remates [18 contra cinco] e mais cantos [12 contra dois]. Se tivéssemos empatado, estava aqui a dizer que o resultado foi injusto. O grande desafio é melhorar pequenos pormenores que, num jogo, têm uma influência muito grande. Foi uma boa exibição e penso que perdeu a melhor equipa."

Substituições realizadas na segunda parte: "Com a aproximação do final do jogo, os jogadores começam a pensar mais no resultado do que nas tarefas e nas ligações. Estavam mais preocupados naquilo que tinham de fazer para marcar. Senti que, na segunda parte, precisava de refrescar os jogadores da frente, para procurar o espaço com outra velocidade. Precisava de jogadores mais frescos para ajustar a equipa posicionamento. O Cassiano e o Schettine já estavam a ter dificuldades nos ajustes. Queríamos continuar a mandar no jogo."