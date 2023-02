"Se fizermos pressão alta de forma correta, podemos criar problemas ao Benfica"

Vizela recebe o Benfica no sábado, às 20h30, em jogo da 22.ª jornada da Liga Bwin.

Matías Lacava afirma que uma "pressão alta" executada de "forma correta" pode ajudar o Vizela a derrotar o Benfica ou "pelo menos a pontuar" frente ao líder da Liga Bwin, no sábado, em desafio da 22.ª jornada.

Reforço dos vizelenses no mais recente mercado de transferências de inverno, por empréstimo dos venezuelanos da Academia Puerto Cabello, o atacante de 20 anos frisa que a sua equipa vai encarar o jogo como "qualquer outro" do campeonato, mas reconheceu que os jogadores minhotos têm de "estar muito unidos" para alcançarem "um bom resultado" perante as águias.

"Temos os nossos pontos fortes e vamos encarar o jogo da maneira habitual. O objetivo é ganhar ou, se não for possível, pontuar (...) A pressão alta pode ser algo muito importante. Se a fizermos de forma correta, podemos criar problemas ao Benfica. O Vizela é uma equipa que gosta de ter bola e que se sente confortável quando a recupera", vincou.

Antes de ingressar no Vizela, o ala jogou, em Portugal, pelo Tondela, na época 2021/22 e na primeira metade de 2022/23, também cedido pela Academia Puerto Cabello, e pela equipa sub-17 do Benfica em 2018/19, experiência que o ajudou a perceber as diferenças entre o futebol europeu e o sul-americano, tal como as passagens pelo Barcelona, entre 2013 e 2016, e pela Lázio, entre 2016 e 2018.

"Foi importante passar pelo Benfica, como também pela Lázio e pelo Barcelona. O futebol europeu é muito diferente do da Venezuela e do da América Latina em geral. Não basta ter qualidade individual. É preciso trabalhar muito sem bola. Sem esse trabalho, não é possível fazer parte de uma equipa de forma regular", descreveu à Lusa.

Disposto a ajudar o 10.º classificado da I Liga com as suas "características", entre as quais lista a rapidez, o "ataque à profundidade" e a tendência a "tentar lances de um para um", Matías Lacava reconhece que, em Portugal, "um extremo tem de estar sempre disponível para ajudar um lateral" e para "ajustar posicionamentos", circunstância em que reconhece o auxílio do treinador, Tulipa.

"O mister Tulipa tem-me dado conselhos para melhorar, principalmente no posicionamento. Tem-me ajudado muito a ser ativo sem bola e não só com bola. Na América do Sul, essa é uma parte a que não se dá tanto valor", realçou o reforço que tem conquistado cada vez mais minutos com Tulipa.

Convencido de que a mudança do Tondela, equipa do segundo escalão, para o Vizela foi "um passo muito importante" para a sua carreira, o extremo admitiu o desejo de "chegar a uma das ligas de topo", como a de Espanha, por exemplo, mas, para já, afirmou-se focado em ajudar o clube minhoto a atingir os objetivos para a temporada em curso.

"Se o Vizela está bem, eu estou bem. Quero que o clube tenha uma boa classificação, no lugar mais acima possível, quem sabe numa posição de qualificação para uma competição internacional [europeia]", disse, enaltecendo ainda o contributo dos colegas de setor, Nuno Moreira e Kiko Bondoso, para "elevar" o seu nível como ala.