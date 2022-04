Schettine entrou na história do Vizela com o bis ao Arouca

Avançado brasileiro já igualou Pita, que em 1984/85 também fez oito golos na outra presença do Vizela na I Liga.

Ao apontar os dois golos do importante triunfo do Vizela sobre o Arouca, Schettine entrou na história do clube. O avançado brasileiro igualou Pita, que em 1984/85 marcou oito golos na primeira participação do Vizela no escalão principal.

Schettine passou também a ser o melhor marcador da equipa minhota no campeonato, ultrapassando Cassiano, que tem sete.

Definido pelo seu treinador, Álvaro Pacheco, como "um matador nato" - expressão proferida na conferência no final do jogo com o Arouca -, o jogador cedido pelo Braga tem mais motivos para sorrir de felicidade. Com nove golos em 29 jogos em todas as competições - tem mais um na Taça de Portugal -, esta é já a melhor época de sempre, superando o registo de 2018/19 ao serviço do Santa Clara, onde marcou sete golos em 18 partidas do campeonato.