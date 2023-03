Samu: "Um dérbi é um jogo diferente, mas a ambição é sempre a mesma"

Eleito pelos adeptos como o melhor jogador frente ao Estoril, o médio mostra um conhecimento profundo sobre o próximo adversário e aposta no desfecho menos esperado. Médio do Vizela soma três golos e cinco assistências e justifica os bons números com o facto de o triângulo do meio-campo ter sido invertido, permitindo-lhe estar mais perto dos homens da frente.

Eleito pelos adeptos do Vizela como o melhor jogador da equipa, desta vez frente ao Estoril, em jogo que terminou com a vitória dos minhotos por 3-0, Samu já está com as atenções viradas para o duelo contra o Braga, agendado para sábado, em casa.

"Vamos defrontar uma equipa forte. A estratégia passa por concentrar atenções na nossa equipa, para haver uma melhoria de jogo para jogo, tendo sempre a ambição de conquistar os três pontos. O Braga tem um jogo posicional ofensivo bastante interessante, capaz de criar muito volume atacante, mas, como em tudo, não há equipas perfeitas. Eles também têm lacunas e nós vamos tentar explorá-las. Um dérbi é um jogo diferente, mas a ambição é sempre a mesma", sustentou o médio da equipa de Manuel Tulipa.

A vitória gorda do Vizela no duelo frente ao Estoril, na última jornada, e a consequente subida da equipa na classificação, não alterou a filosofia dos minhotos, segundo o médio. "Foi um triunfo importante, num jogo que merecemos vencer. É óbvio que um resultado destes dá sempre um alento diferente, mas continuamos a pensar jogo a jogo", argumentou.

Entre golos (três) e assistências (cinco), Samu está diretamente ligado a oito golos do Vizela esta época, sete deles já com Manuel Tulipa ao comando. São os mesmos números da temporada passada, embora num percurso com mais jogos. "Sempre fui um jogador com alguns números. Este ano tardaram um pouco mais a aparecer, mas felizmente lá surgiram, o que tem sido bom para mim e para a equipa. Isso pode ter a ver com a inversão do triângulo do meio-campo, pois agora jogo mais à frente e isso permite-me estar mais perto dos golos e das assistências", esclareceu o jogador.

O camisola 20 agradeceu ainda a distinção por parte dos adeptos minhotos contra o Estoril. "Tem sido fantástico. Esta é uma visibilidade boa."