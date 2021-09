Samu: "Sempre acreditei na afirmação na Liga Bwin. Por isso é que escolhi esta vida"

Médio teve utilização muito residual, em 2018, no principal campeonato ao serviço do Boavista. Três anos depois, é uma das peças-chave do recém-promovido Vizela

O médio Samu, do Vizela, disse esta quinta-feira que "sempre" pensou ter "qualidade" para jogar na Liga Bwin e que a "afirmação" neste início de época é a "continuação" do trabalho realizado nas duas épocas anteriores.

Depois de se estrear no principal escalão em 2018/19, pelo Boavista, na derrota frente ao Portimonense (2-0), em janeiro de 2019, o atleta de 25 anos rumou ao Vizela na época seguinte e acompanhou a subida do clube desde o Campeonato de Portugal ao escalão principal, afirmando-se como titular na atual temporada.

"Sempre acreditei que sim [quanto à afirmação na I Liga]. Por isso é que escolhi esta vida e tenho trabalhado todos os dias. Acredito que tenho qualidade para isso", realçou, após ter sido eleito pelos adeptos vizelenses o melhor jogador em campo na ronda anterior - empate frente ao Boavista, precisamente (1-1).

Ciente de que o jogo inaugural no escalão maior, ao serviço dos "axadrezados", não foi "muito bem conseguido", Samu admitiu ter dado "um passo certo" com a mudança para Vizela, cidade minhota na qual encontrou um emblema com "ambição" e com "sentimento de família".

"O segredo do Vizela é o grupo que a gente tem aqui, o sentimento de família, o andamento, o trabalhar todos os dias de forma séria para ser melhor no dia a seguir. Queremos sempre melhorar a nossa intensidade, o nosso jogo, o nosso ritmo", vincou.

O médio ofensivo formado no FC Porto e no Boavista realçou ainda que a igualdade frente ao conjunto do Bessa foi uma "resposta ao jogo menos conseguido em Guimarães" - goleada sofrida ante o Vitória (4-0), na terceira jornada - e defendeu que o início de campeonato tem sido positivo.

"Claro que o ideal teria sido 12 pontos em quatro jogos, mas tem sido positivo, porque, a cada semana, temos sido cada vez mais fortes. É para isso que trabalhamos todos os dias", frisou.

O Vizela ocupa o 13.º lugar da Liga Bwin ao fim de quatro jornadas, com quatro pontos, e regressa à competição em 12 de setembro, um domingo, às 18horas, com a visita ao terreno do Gil Vicente, sétimo classificado, com seis pontos.