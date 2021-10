Samu foi suplente em Famalicão: "Devia ter jogado de pitões de alumínio com o Benfica"

Declarações do treinador Álvaro Pacheco após o Famalicão-Vizela (1-1), na 10ª jornada da Liga Bwin

Samu foi para o banco no Famalicão-Vizela (1-1), partida da 10ª jornada da Liga Bwin, e Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, não foi de rodeios, revelando que a opção teve a ver com a escorregadela de Samu no jogo com o Benfica, antes do golo das águias. Na prática, uma decisão motivada por uma escolha de pitões de borracha em detrimento de pitões de alumínio.

"Às vezes temos que ser penalizados para o crescimento. Há regras. Eu não sou um ditador, digo que às vezes a equipa precisa de determinado de jogo. No último jogo devia ter jogado de pitão de alumínio, ele optou por jogar de pitão de borracha, acho que para o estilo ficava melhor jogar de borracha e agora vai ter que esperar pela oportunidade. O Zag jogou e cumpriu. Nenhum jogador pode ter os interesses individuais à frente do coletivo".