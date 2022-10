Samu: "Em Vizela voltei a acreditar, a ter alegria a jogar e a ter confiança"

Samu completou 100 jogos pelos azuis no duelo da Taça de Portugal, em Penafiel. Só é superado por Kiko Bondoso, com 196.

Samu já é centenário. O médio atingiu, em Penafiel, no jogo da Taça de Portugal, a marca de 100 jogos com a camisola do Vizela. No atual plantel só é superado por Kiko Bondoso, com 106 partidas.

"É um sentimento de orgulho. Não imaginava fazer tantos jogos em tão pouco tempo. Em Vizela voltei a acreditar, a ter alegria a jogar e a ter confiança", sublinha o camisola 20. E enquanto elege o jogo com o Benfica, para a Taça de Portugal, como aquele que mais o marcou, Samu revela também o golo mais bonito no percurso com a camisola vizelense. "Foi num jogo em casa com o Leixões, após uma tabela com o Kiko [Bondoso]."

A cumprir a quarta época no clube minhoto, o médio, 26 anos, nota uma clara evolução na equipa de Álvaro Pacheco. "Acho que estamos mais fortes, não só pelo espírito que nos envolve ao longo destes anos, mas também porque temos a experiência de um ano de I Liga; e isso já fez a diferença em alguns jogos. Acho que estamos mais maduros e confiantes", analisa, ao mesmo tempo que considera como natural a forma como o Vizela é olhado pelos adversários. "Já conhecem as nossas qualidades e tentam impedir-nos de impor o nosso futebol. Preparam as suas estratégias nesse sentido", acentua.

Já quanto ao duelo com o V. Guimarães, para Taça de Portugal, Samu diz estar em aberto a continuidade na prova. "Foi o que o sorteio ditou. Encaramos todos os jogos para ganhar e, neste caso, para passar a eliminatória."