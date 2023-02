Samu, médio do Vizela

Declarações do médio do Vizela após a derrota, por dois golos sem resposta, frente ao Benfica, na ronda 22 do campeonato.

O jogo: "Sabíamos que o Benfica é uma equipa muito forte. Aguentámos os 10 ou 15 minutos iniciais, passámos a pressão do Benfica e até merecíamos sair à frente no intervalo."

Eficácia e vermelho a Anderson: "A eficácia é importante. A expulsão? 11 para 11 já era difícil... Mas tenho de dar uma palavra de muito orgulho aos jogadores, porque certamente vamos ter melhores resultados do que este."

Boas exibições contra os grandes, mas sem resultados positivos: "Já no ano passado aconteceu. A lição é continuar neste registo e certamente vamos ser mais felizes."