Samu e os pitões de borracha: "Jogo sempre para me sentir confortável, já está resolvido"

Samu com Arsénio Valente, representante do patrocinador do jogo com o Estoril

Jogador do Vizela diz que o caso do jogo do Benfica já é "um não assunto" e também comentou golo anulado na receção ao Estoril: "Ninguém viu a bola fora"

Samu foi considerado o melhor em campo na receção ao Estoril, tendo recebido, esta quarta-feira, em Guimarães, o prémio atribuído pelo patrocinador do jogo. O autor do golo diante do quarto classificado do campeonato falou, claro, do episódio dos pitões de borracha, utilizados contra o Benfica, o que provocou, na altura, críticas por parte do treinador Álvaro Pacheco.

"É um orgulho receber estes prémios. Significa também que estamos a fazer um bom trabalho. Este prémio não é só meu, mas também de toda a equipa, porque se a equipa não consigo fazer estas exibições".

Prémio depois do episódios das chuteiras no jogo com o Benfica

"Infelizmente, são coisas que acontecem, faz parte do futebol. É uma situação que já está resolvida. É sempre voltar a receber este tipo de prémio e voltar a ter este tipo de sensações positivas".

Como acolheu as palavras do treinador quando disse que quis "jogar para o estilo" ao optar pelos pitões de borracha?

"São situações que acontecem no futebol e foi logo resolvida na altura. Eu jogo sempre para me sentir confortável, mas já foi há mais de duas semanas, já é um não assunto e já está tudo resolvido e não há mais nada a dizer".

Como entra em campo?

"Como qualquer outro jogador, jogo para ajudar a equipa a atingir os objetivos da equipa. Sozinhos não fazemos nada. O nosso principal foco é deixar tudo em campo do princípio ao fim do jogo".

Na primeira experiência na I Liga, no Boavista, não conquistou espaço. Sente-se diferente agora?

"Uma das grandes diferenças é a regularidade com que jogo e a confiança que esses momentos de regularidade trazem".



Golos anulados? "Coisas surreais"

Samu também comentou o golo anulado ao Vizela na receção ao Estoril. "Estava perto do lance porque fui eu que fiz o cruzamento para o Schettine. Não vi a bola fora, ninguém do Estoril pareceu ter visto a bola fora porque rapidamente repuseram a bola no meio campo e queriam recomeçar o jogo, comentamos durante a semana que ninguém viu a bola fora, mas isto infelizmente é o futebol e temos que saber lidar com este tipo de situações. O VAR deveria ajudar e proporcionar um espectáculo melhor ao futebol. Foi este golo anulado e já tivemos outro anulado por um centímetro, são coisas surreais que nos deixa alguma mágoa, mas que temos de saber lidar com elas".