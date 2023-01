Samu após bis ao Vitória: "Foi a minha melhor exibição na I Liga"

Médio marcou dois golos no 3-0 ao V. Guimarães, a 30 de dezembro, na última jornada

Samu, autor de dois golos em noite de inspiração, foi naturalmente eleito pelos adeptos do Vizela com o melhor jogador da equipa frente ao V. Guimarães e esta quarta-feira foi agraciado com o prémio.

"É sinal que as coisas estão a ser bem feitas. Todos fizemos um grande jogo contra o V. Guimarães", assinalou o médio, relativizado a goleada (3-0). "São apenas números... acreditamos em cada jogo que somos capazes de ganhar e vamos para todos com essa crença", frisou.

E destacou a performance exibida diante dos vitorianos. "Acredito que foi das minhas melhores exibições no Vizela. Já na época passada marquei dois golos, mas empatamos e neste jogo vencemos. Mas, sim, foi a minha melhor exibição na I Liga", acentuou.

Já quanto à transição no comando técnico, com Tulipa a render Álvaro Pacheco, Samu diz que "não há grandes diferenças". "O que pensamos já vem desde o Campeonato de Portugal, que é lutar para ganhar em todos os jogos. E do que depender de nós vamos fazer tudo para que isso aconteça", enfatizou. O Vizela tem vindo a acumular mais pontos que na época passada, o que o centrocampista atribui "à experiência adquirida na I Liga".

Na sexta-feira, o Vizela desloca-se ao campo do Famalicão. "Para repetir a exibição e o resultado? Espero que sim, trabalhamos todos os dias de forma muito positiva para que isso aconteça, para fazermos bons jogos e conquistar os 3 pontos", sustentou. Mas sem esperar facilidades, até porque ambas as equipas chegam a este dérbi com vitórias: "Perspetivo um jogo complicado, em que ao mínimo deslize podemos ser penalizados, assim como com um deslize do adversário podemos fazer golo. Vais ser um jogo equilibrado, disputado e bem jogado e em que tudo vamos fazer para somar mais três pontos".

Por último, Samu abordou a importância dos sócios e adeptos. "Desde o Campeonato de Portugal que sentimos a força dos nossos adeptos e isso joga a nosso favor. Aquilo do 12.º jogador é mesmo verdade, e sentimos isso nos jogos em casa e fora", concluiu.