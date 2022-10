Vizela queixa-se da arbitragem do jogo com o Santa Clara

Em causa a arbitragem do encontro com o Santa Clara.

A SAD do Vizela já solicitou uma reunião com caráter de urgência com o Conselho de Arbitragem, na pessoa do seu presidente, José Fontelas Gomes.

As razões para a premência do encontro (que o presidente Joaquim Ribeiro já estava a agendar para se apresentar) prende-se com o desempenho da equipa de arbitragem chefiada por Gustavo Correia, que dirigiu o jogo com o Santa Clara.

Além de outros lances e da dualidade disciplinar, os vizelenses contestam sobretudo a expulsão do central Ivanilo (2") e o penalti não assinalado sobre Bruno Wilson, num lance em que o central ficou a sangrar (51").

Entretanto, Ivanildo, expulso, e Kiki, que viu o quinto amarelo, vão cumprir castigo frente ao Boavista. Já Rapahel Guzzo cumpriu castigo e está apto para o Bessa.