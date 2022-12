Rescinde com o Vizela e regressa à Colômbia

Sarmiento chegou em janeiro repleto de sonhos e, após um ano sem se evidenciar, decidiu rescindir com os minhotos para assinar contrato com o América de Cali.

Andrés Sarmiento, de 24 anos, vai rescindir o contrato com o Vizela. O ala está a tratar da desvinculação, de modo a viajar para a Colômbia, onde tem um contrato à espera para se vincular ao América de Cali, depois de fazer os habituais exames médicos. O avançado sul-americano chegou a Vizela na abertura do último mercado de inverno, tendo assinado até 2025, realizando, na altura, o sonho de jogar num campeonato europeu.

O ala está prestes a embarcar para a Colômbia para se submeter a exames médicos. É o fim de uma experiência muito curta, após ter assinado pelo Vizela até 2025. O clube procura alternativas.

Sarmiento regozijava-se, então, "pela grande oportunidade", prometendo "retribuir com alegrias, muito futebol e muitos golos". No entanto, a aventura não correu de acordo com essa expectativa, não tendo conseguido evidenciar as suas qualidades. Nesse sentido, o jogador considerou que o regresso a casa seria a melhor solução.

Andrés Sarmiento foi utilizado em apenas 14 jogos ao longo de um ano, tendo marcado um golo esta temporada, no compromisso da Taça de Portugal, frente ao Penafiel

De janeiro até ao final da época passada, Sarmiento foi utilizado em oito jogos da Liga Bwin, dois deles como titular, sem registar qualquer golo. Na atual temporada foi suplente utilizado em quatro jogos no campeonato e titular frente ao Penafiel, na Taça de Portugal, tendo apontado um golo.

Contrato: colombiano foi apresentado como reforço de inverno em 2021/22

A mulher do jogador viajou para a Colômbia para passar o Natal e já não voltou, sendo que o facto de estar grávida foi uma das razões que levou o avançado a decidir voltar a casa.

Com a saída de Sarmiento, o técnico Tulipa passa a dispor de apenas três alas: Kiko Bondoso, Nuno Moreira e Zohi. Sendo assim, este cenário faz com que o clube esteja a avaliar o mercado em busca de oferecer mais soluções ao treinador.

Raphael Guzzo sabe como marcar

Raphael Guzzo conhece o caminho para a baliza do Vitória. O médio foi o autor do primeiro golo da vitória do Vizela na época passada (3-2) e, ao que tudo indica, deverá manter-se no onze de Tulipa. O que será um bom prenúncio. Para esse triunfo contribuíram Cassiano, que se mudou para a Arábia Saudita, e o central Aidara, que não tem sido opção esta época. Foram colocados, ontem, à venda os bilhetes para o público em geral.