Reforço do Vizela apresenta-se: "Sou um lateral ofensivo e defendo bem"

Lateral-esquerdo Orest Lebedenko ingressou no Vizela com vínculo até 2025. Cumpriu as duas temporadas anteriores na comunidade autónoma da Galiza, em Espanha, ao serviço do Lugo, equipa da II Liga pela qual cumpriu 50 partidas oficiais, e do Deportivo da Corunha, conjunto do terceiro escalão ao serviço do qual realizou 13 jogos, em 2022/23.

Convite do Vizela: "Quando surgiu a oportunidade de jogar no Vizela, não hesitei. Estou muito contente por estar aqui. Tenho equipa do meu lado, sobretudo nos treinos, e agora é ganhar ritmo e progredir."

Treinador Pablo Villar: "Estive uma ou duas semanas a trabalhar com ele, porque entretanto fui transferido. Foi pouco tempo, mas agora teremos muito mais tempo para nos conhecermos melhor."

Características: "Sou um lateral ofensivo, defendo bem, mas é claro que tenho coisas para melhorar. Posso fazer aqui um bom trabalho."

Portugal: "Conheço pouco, mas não é problema. Eu vim para Espanha, onde não conhecia nada, e agora sou um jogador com mais experiência. Estou a adaptar-me bem a Portugal porque estive cá muitas vezes em férias e o futebol é parecido em qualquer país."

Promessa: "Sou muito humilde e vou dar tudo em campo para ganhar, para fazer golos e somar pontos."