Rashid tem abertas as portas do regresso ao futebol português

Iraquiano, que brilhou ao serviço do Santa Clara, vai assinar pelo Vizela.

Rashid está prestes tornar-se reforço do Vizela: o médio iraquiano, de 30 anos, ex-Khor Fakkan, dos Emirados Árabes Unidos, possui um acordo válido por uma época e meia que vai ser oficializado em breve.

Trata-se do regresso ao futebol português de um jogador de experiência e qualidades inquestionáveis, que demonstrou nas quatro épocas em que jogou no Santa Clara. Rashid é o terceiro reforço de inverno dos vizelenses, depois do central brasileiro Anderson e do ala Andrés Sarmiento, que já foi inscrito na Liga e está à disposição do técnico Álvaro Pacheco.

Por outro lado, entre 150 e 200 adeptos do Vizela estão a mobilizar-se para apoiar a sua equipa no Estádio João Cardoso, em Tondela, num momento em que todo o apoio é pouco para ajuda na caminhada.