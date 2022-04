Rashid não entra nas contas para o jogo com o FC Porto

Médio iraquiano sofreu uma lesão muscular com o Arouca e não tem condições de defrontar o FC Porto, faltando saber se joga mais esta época.

Álvaro Pacheco não vai poder contar com Rashid no jogo de sábado, contra o FC Porto. O médio lesionou-se no encontro de sexta-feira, frente ao Arouca, tendo sofrido uma lesão muscular. A expectativa reside agora em saber se o internacional iraquiano recupera a tempo de alinhar nas duas últimas jornadas, em Vizela, contra o Marítimo, e na deslocação ao terreno do vizinho Moreirense, uma partida decisiva nas contas da permanência na Liga Bwin.

Osama Rashid entrou aos 69 minutos frente ao Arouca, numa altura em que o jogo estava empatado (1-1), tendo ajudado a equipa vizelense a chegar à vitória, mas sofreu uma lesão muscular e teve se ser substituído, aos 82 minutos, entrando Raphael Guzzo.

Contratado no mercado de inverno, Rashid alinhou em 11 jogos no campeonato, num total de 586 minutos, tendo sido titular em sete ocasiões. O jogador de 30 anos assinou pelo Vizela até 30 de junho de 2023, depois de rescindir o contrato que o ligava ao Khor Fakkan, dos Emirados Árabes Unidos. O internacional iraquiano regressou ao futebol português, onde já tinha atuado em 2015/16 com a camisola do Farense, na Liga SABSEG, tendo ainda representado o Santa Clara de 2016 a 2020. Antes da mudança para o clube asiático, passou pelos turcos do Gaziantep.

Tendo em vista o encontro de sábado, no Estádio do Dragão, a equipa treinada por Álvaro Pacheco vai contar com um forte apoio nas bancadas. A corrida aos bilhetes já começou e, apesar de ainda não estarem esgotados, é praticamente garantido que vão ser todos vendidos, prevendo-se a presença de 1 000 adeptos do Vizela.

Apoio é algo que não tem faltado aos minhotos, seja em casa ou fora, incluindo nas deslocações mais distantes. A comunhão entre a equipa e os adeptos é total, mesmo nos períodos mais difíceis da época.