Rashid: "Em termos pessoais, a época não está a correr como queria"

Rashid revela que tinha idealizado jogar mais vezes, mas justifica o facto com a qualidade do plantel. O iraquiano ainda não se impôs no onze de Pacheco e olha para a deslocação a Penafiel, para a Taça, como uma janela de oportunidade para se mostrar. Já Francis Cann aposta numa grande época do Vizela.

Osama Rashid aponta à vitória na deslocação do Vizela a Penafiel, para a Taça de Portugal, e assume alguma expectativa quanto a garantir um lugar no onze. "Já defrontámos o Penafiel na pré-época e verificámos que tem um bom plantel. Não vai ser fácil, mas estamos confiantes e vamos jogar para ganhar, porque queremos passar a eliminatória. Ser titular? Quero jogar, mas temos de esperar para ver", afirma o médio.

Quanto ao percurso que está a fazer no Vizela, clube ao qual chegou na época passada, o jogador iraquiano revela alguma desilusão. "Em termos pessoais, não está a correr como queria, mas temos ainda muitos jogos pelo frente e vou continuar a trabalhar para estar pronto para quando surgir a oportunidade", sublinha, enquanto elogia o grupo. "O plantel tem muita qualidade, a sintonia entre os jogadores e a equipa técnica é muito boa e isso vê-se nos jogos", sustenta.

E refere também a importância de, posteriormente, vencer o Santa Clara, para se fazer história. "O Vizela nunca teve três vitórias seguidas".

Já Francis Cann, um dos atletas que participou na ascensão do Vizela do Campeonato de Portugal à I Liga, admite que o registo de duas vitórias seguidas reflete a evolução da equipa. "É normal o início ser um pouco mais difícil; com o tempo fomos crescendo e ultrapassando as dificuldades", afirma, perspetivando um final de temporada sem sobressaltos. "Acredito que vamos fazer uma época melhor do que a passada. Estamos sempre a aprender, a melhorar e temos um bom treinador. Por isso, estou convicto."

Luiz Felipe com lugar garantido

Luiz Felipe prepara-se para fazer a estreia com a camisola do Vizela no jogo com o Penafiel, para a Taça de Portugal, sendo este um dado praticamente adquirido. Existem também algumas expetativas em relação à utilização de outros jogadores, mas que carecem ainda de confirmação. Certa é, por outro lado, a presença de perto de 500 adeptos vizelenses no Municipal 25 de Abril, em Penafiel. Uma dinâmica clubística que já é sobejamente conhecida, assim como o ruidoso e incessante apoio à equipa, cenário que técnicos e jogadores não se cansam de elogiar e agradecer.