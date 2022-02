Raphael Guzzo: "Ganhar ao V. Guimarães teve um sabor diferente"

Raphael Guzzo, médio do Vizela, recebeu esta quinta-feira o prémio de melhor jogador em campo no dérbi com o V. Guimarães

Dérbi com o V. Guimarães: "Ganhar ao Vitória, um rival especial, teve um sabor diferente. Sem dúvida que sim. Não há que esconder. Tínhamos perdido um dérbi em casa com o Moreirense, que queríamos muito ter ganho, e ficámos tristes por isso. Não deixa de ser apenas três pontos, mas para a confiança da equipa foi bastante importante."

Bom momento: "Sinto um grande carinho das pessoas de Vizela, dos meus colegas e de toda a estrutura do clube. Passam-me essa confiança para que depois as coisas me corram bem. É preciso ser paciente, trabalhar sempre da mesma forma e ser a mesma pessoa para os meus companheiros, quer jogue ou não."

Reforços de inverno: "A concorrência é sempre importante, porque faz com que tenha de dar um pouco mais a cada dia. Quanto mais competitividade, melhor para a equipa e para evoluirmos individualmente. É um ponto bastante positivo e os reforços vieram para nos ajudar. Vieram ainda acrescentar qualidade humana, que é o que queremos neste plantel"

Golos como o Ketchup: "Espero que sim, quanto mais golos melhor. Quando vou para dentro do campo é para ajudar e dar o meu máximo. Se contribuir com golos, fico feliz. Os golos enchem um jogador de felicidade, sem dúvida. Procurei a sorte e estive no sítio certo para marcar dois golos nestes dois últimos jogos [com o Tondela e o V. Guimarães], depois de passar por um período menos bom. Tive algumas dificuldades, mas mantive-me tranquilo, trabalhei da mesma forma e esperei pelo meu momento para agarrar a oportunidade"