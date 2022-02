Raphael Guzzo, médio do Vizela, recebeu esta quinta-feira o prémio de melhor jogador em campo no dérbi com o V. Guimarães

Indicações de Álvaro Pacheco: "Pede aos médios para ter mais chegada área, para aparecermos em zona de finalização, porque houve um período em que não estávamos a aparecer com tanta gente na área."

Melhor futebol: "Acima de tudo preocupo-me que o Vizela jogue bem e atinja a permanência na Liga Bwin. O futebol do Vizela é diferente de todas as outras equipas. Não é melhor ou pior, é diferente, e as pessoas reconhecem isso. É uma equipa com alma, com paixão e com vontade"

Boavista: "A última vitória deu ainda mais motivação e confiança para o jogo com o Boavista. Conseguimos pela primeira vez duas vitórias seguidas e vamos à procura da terceira consecutiva, com muita humildade e muito trabalho. Sabemos que o Boavista é uma equipa bastante competitiva e aguerrida. Já fui treinado pelo Petit [no Tondela, em 2015/16] e sei que é um treinador bastante competente, sei o discurso que tem e vai, de certeza, motivar os jogadores do Boavista para travarem o Vizela. Nós temos de nos concentrar no nosso jogo e respeitar o Boavista, que também é uma grande equipa."

Festejos: "O meu pai e o meu irmão jogam golfe. Na altura o míster Álvaro descobriu e começou a falar disso. Na época passada, contra o Benfica B, festejei como se estivesse a dar uma tacada de golfe e as pessoas gostaram. Ficou como imagem de marca."

Apoio dos adeptos: "Esta massa adepta é única e diferente. Digo isto com convicção e de uma forma sentida, porque não é qualquer clube que mete o número de adeptos que nós metemos ainda no último jogo. Ainda agora, para a deslocação ao Bessa, já sabemos que vamos levar muitos adeptos. Têm estado connosco nos bons e nos maus momentos. Isso é que marca a diferença. São especiais"-