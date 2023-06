Raphael Guzzo diz adeus ao Vizela

O médio não chegou a acordo com a SAD minhota para a renovação e está de saída depois de duas temporadas e meia.

Raphael Guzzo, 28 anos, não vai continuar no Vizela. Este é um dado adquirido em virtude da ausência de acordo, entre as partes, para a renovação do contrato. Ao longo de duas épocas e meia, em que se tornou uma referência no clube, o médio foi utilizado em 68 jogos, marcou 11 golos e fez sete assistências, tendo sido figura importante na subida à I Liga e na permanência na elite do futebol português nas duas últimas épocas. Tal significa que a SAD minhota já está no mercado à procura de alternativas para o meio campo, mas Raphael Guzzo não é caso único, uma vez que Claudemir, 35 anos, também acaba contrato e não entra nas contas para a campanha que se avizinha.

Por outro lado, o treinador dos sub-19, João Pacheco, prolongou ontem o contrato com o Vizela por mais uma época.