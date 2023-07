Rafael Bustamante vai reforçar o meio-campo do Vizela

Será, até ver, o quarto reforço dos minhotos para a nova época, depois dos já oficializados Francesco Ruberto (ex-Schaffhausen, Suíça), Jardel (ex-Feirense) e Iker Unzueta (ex-Logroñes, Espanha)

Rafael Bustamante vai ser reforço do Vizela. É médio, colombiano, tem 23 anos (completa 24 em outubro) e desempenha, preferencialmente, as funções de um 8. Bustamante joga no Deportivo de Cali e juntar-se-á em breve às opções do técnico espanhol dos vizelenses, Pablo Villar. Antes de chegar a Cali, e um dos mais emblemáticos clubes da Colômbia, o médio destacou-se como pilar do Jaguares de Córdoba.

Será, até ver, o quarto reforço dos minhotos para a nova época, depois dos já oficializados Francesco Ruberto (ex-Schaffhausen, Suíça), Jardel (ex-Feirense) e Iker Unzueta (ex-Logroñes, Espanha). Em todo o caso, é mais do que certo que a equipa orientada por Pablo Villar receberá mais caras novas.