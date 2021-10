Álvaro Pacheco quer Vizela equilibrado em jogo com Famalicão, no qual espera golos.

O treinador Álvaro Pacheco afirmou esta sexta-feira que o controlo dos "equilíbrios" pode aproximar o Vizela do triunfo sobre o Famalicão, num jogo em que "provavelmente vai haver golos", na 10.ª jornada da I Liga.

Com uma única vitória no campeonato, alcançada na segunda ronda, perante o Tondela (2-1), a formação vizelense ambiciona o regresso aos êxitos na deslocação de quase 30 quilómetros ao Estádio Municipal de Famalicão, para um duelo que o seu timoneiro espera "emotivo e intenso", entre "duas equipas que querem ganhar".

"Muito provavelmente vai haver golos. A equipa que mais compacta estiver durante 90 minutos e melhor controlar os equilíbrios vai estar mais perto de vencer. Para isso, temos de ter níveis de agressividade e de concentração iguais aos do último jogo [derrota por 1-0 frente ao Benfica]", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 20h30 de domingo.

O técnico frisou, aliás, que o duelo minhoto tem condições para ser "excelente", tendo vincado que a classificação da equipa famalicense, 16.ª da tabela, com seis pontos, não corresponde às "exibições" apresentadas ao longo da época.

"É um adversário difícil e muito competente. É uma equipa parecida com a nossa, em que os resultados não condizem com as exibições", assinalou.

Álvaro Pacheco disse, contudo, que acredita no triunfo, já que vê a equipa às suas ordens cada vez "mais madura", "equilibrada" e com "mais conhecimento do jogo", mostrando-se preparada para se impor em qualquer jogo, "independentemente do adversário".

"Espero que continuemos a crescer. Quem apresenta a atitude e a determinação que apresentou contra o Benfica só tem de manter o seu foco. Tivemos uma semana de trabalho fantástica", descreveu.

Com os avançados Cassiano e Kévin Zohi ainda em dúvida para o jogo de domingo, o treinador adiantou que tenciona devolver a titularidade ao lateral direito Koffi Kouao, depois de ter alinhado com Igor Julião diante das "águias", face ao castigo por acumulação de amarelos do defesa costa-marfinense.

"Tenho dois excelentes laterais direitos num plantel que me deixa orgulhoso. O Koffi tem vindo a fazer uma época fantástica. Vindo de [castigo] por amarelos, vai regressar. Mas tem de estar a um bom nível, porque o Igor [Julião] está ali para lhe "morder" os calcanhares", disse.

O Vizela, 12.º classificado da I Liga portuguesa, com oito pontos, visita o Famalicão, 16.º, com seis, em jogo agendado para as 20h30 de domingo, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.