Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na antevisão ao jogo com o Arouca, agendado para as 20h15 de sexta-feira.

Jogo decisivo: "É um jogo em casa, contra um adversário direto em que temos de ir em busca dos três pontos que darão maior conforto e tranquilidade. A equipa treinou e está preparada. Vai ser um jogo com duas equipas com um histórico muito parecido e semelhantes em alguns aspetos, que vieram da II Liga e com algo em comum na ideia de jogo, duas equipas muito agressivas e com uma entrega muito grande, que não desistem e lutam até ao fim. Vai ser um jogo intenso, com ambas à procura dos três pontos."

Trabalhou sobre críticas ao último jogo? "Não estivemos ao nosso nível. Somos uma equipa com uma entrega muito grande, determinação e intensidade de jogo grande e com excelentes dinâmicas e nós não estivemos ao nível de perceber o jogo. Em três anos que estamos aqui, percebemos que quando a equipa tem um jogo menos conseguido, dá depois uma grande resposta. É o que esperamos amanhã. Vai estar um estádio fantástico."

Finalização condicionou? "Claramente. Também refletimos sobre isso e trabalhámos as dinâmicas ofensivas e a tranquilidade dos jogadores. Deram sinais de estar focados e vai ser eficaz."

Pressão em vencer em casa? "Não olho para o jogo com este tipo de pressão, mas para o que temos de melhorar. E o que temos de mudar é a imagem. Ser uma equipa corajosa e melhorar a eficácia, porque temos caudal ofensivo e criámos oportunidades. O passado serve de aprendizagem e de reflexão."

Vizela atingiu três mil sócios: "É sinal que é para ficar. Pela forma como a família vizelense se tem unido, tenho a certeza de que o número de sócios vai crescer e vamo-nos tornar ainda mais fortes."