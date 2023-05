Professores vão a jogo e entregam um troféu a Igor Julião

Centenas de professores estarão nas bancadas a ver o Vizela-Famalicão

Centenas de professores portugueses vão marcar presença no Vizela-Famalicão do próximo sábado, em Caldas de Vizela, como forma de agradecimento a Igor Julião, futebolista que, em janeiro passado, saiu publicamente em defesa de uma classe que nos últimos meses tem protestado com veemência contra a degradação das condições de trabalho dos seus profissionais.

O Vizela vai disponibilizar bilhetes a preço simbólico, de valor inferior ao habitualmente praticado para o público em geral, como forma de facilitar a afluência destes profissionais que têm na debilidade financeira uma das principais reivindicações.

Eventualmente, o número de professores presentes pode ultrapassar o milhar.

"Esperamos a presença de muitos professores, principalmente do norte do país. Sabemos que se está a mobilizar muita gente, de Famalicão, Braga, Felgueiras e de muitas outras cidades e localidades nortenhas. Da zona de Lisboa há também bastantes presenças confirmadas", contou a O JOGO João Francisco Silva, um dos membros fundadores do grupo Missão Escola Pública.

Os professores vão ser colocados maioritariamente na bancada nascente do Estádio do FC Vizela, com capacidade para 1250 lugares. Se a mesma for insuficiente, outros professores poderão sentar-se na bancada poente. O recinto tem capacidade para seis mil pessoas.

"Igor Julião afirmou recentemente que este ato de reconhecimento dos professores era como vencer um troféu. Pois bem, nós lembrámo-nos logo que seria interessante oferecer-lhe mesmo um troféu e é isso mesmo que vamos fazer este sábado", explicou João Francisco Silva, desvendando assim uma das surpresas que os professores têm preparadas para este sábado.