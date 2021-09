Polícia retira adepto do estádio do Vizela por alegados insultos racistas

Episódio, participado pelos responsáveis do Paços de Ferreira aos delegados da Liga presentes no recinto, teve como alvo o avançado Douglas Tanque

Um indivíduo, de identidade desconhecida, foi este domingo retirado de uma das bancadas do estádio do Vizela pela polícia, durante o jogo entre a equipa local e o Paços de Ferreira, por ter alegadamente dirigido insultos racistas a Tanque.

Segundo relato de fonte do Paços de Ferreira, citada pelo site noticioso ZeroZero, o homem insultou o avançado brasileiro do Paços de Ferreira ao chamar-lhe "macaco", quando este se preparava para entrar em campo, a partir do banco de suplentes.

O adepto repreendido, situado na bancada central do estádio do Vizela, foi depois identificado por agentes da Guarda Nacional Republicana, que o retirou daquela zona e dirigiu-o para o exterior do recinto, não tendo sido, refira-se, detido.

A mesma fonte afeta ao Paços de Ferreira indicou que o alegado episódio de discriminação, que deixou Douglas Tanque visivelmente muito agastado no final do jogo, foi participado aos dois delegados da Liga Portugal presentes no local.