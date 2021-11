Plantel do Vizela entregou cheque para a luta contra o cancro

Clube minhoto ofereceu mil euros como resultado da venda de 500 cachecóis associados à iniciativa "outubro rosa"

Diogo Godinho, presidente da SAD do Vizela, e os jogadores Ivanildo e Tomás Silva estiveram, esta quinta-feira, no Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, onde foram recebidos pelo diretor Pedro Pereira Dias, para oferecer um cheque de mil euros como resultado da venda de 500 cachecóis associados à iniciativa "outubro rosa". Uma iniciativa que contou ainda com Andreia Barros, diretora de marketing da Olicargo, empresa de transportes e logística e patrocinadora do clube minhoto.

Diogo Godinho, presidente do Vizela

"Para o Vizela é um orgulho enorme associar-se a esta iniciativa solidária e ajudar a Liga Portuguesa Contra o Cancro. Tenho de agradecer a todos aqueles que contribuíram. Este ato ajudar devia ser transversal a todos os clubes, porque têm muitas visibilidade e conseguem chegar a um grande número de pessoa, às empresas e a todos os portugueses, porque hoje estamos a ajudar, mas não sabemos o dia de amanhã e se vamos precisar desta ajuda"

Ivanildo, defesa-central do Vizela

"É gratificante para os adeptos e para os jogadores participar numa causa tão nobre como esta. Isso reflete o espírito que vivemos e que a nossa equipa tem. É um espírito de solidariedade, união e entreajuda"

Tomás Silva, médio do Vizela

"Esta iniciativa é muito importante. Nós, jogadores, ficamos sempre contentes pro ajudar. Por mais pequenos que sejam os gestos, podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Ficamos muito felizes por ajudar e por contribuir para esta causa"

Andreia Barros, diretor da Olicargo

"É um privilégio fazermos parte destas iniciativas, porque são causas de todos nós. Para além de termos a responsabilidade e o dever de nos envolvermos, enquanto grupos empresariais, como a Olicargo, e entidades desportivas, como o Vizela, de quem somos orgulhosamente parceiros e partilhamos estes valores, podemos usufruir do poder e da voz que temos publicamente, perante a sociedade, para chegar a mais pessoas para informar, consciencializar e despertar a ação para fazermos diagnósticos mais precisos e salvar mais vidas. O futebol mobiliza multidões e é um meio de chegar às pessoas. Foi bonito ver no jogo com o Benfica a onda rosa que gerou com os cachecóis ao peito. É uma sensação de missão cumprida. É gratificante"