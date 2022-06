Persepolis quer Cassiano, mas Vizela só abre mão com proposta irrecusável

Persepolis, do Irão, insiste no avançado, mas minhotos só abrem mão dele por uma proposta de valores irrecusáveis.

Cassiano continua de pedra e cal no plantel do Vizela. O Persepolis, do Irão, voltou a manifestar interesse no ponta-de-lança, mas uma eventual transferência dependerá sempre da existência de alternativas no plantel, o que não se verifica, até pela saída de Schettine, assim como de uma proposta irrecusável.

Entretanto, o lateral-esquerdo Maviram, de 21 anos, o médio ofensivo João Ricardo (20 anos), o ala Tiago Ventura (19 anos) e o avançado Etim (20 anos) vão juntar-se ao central/lateral esquerdo Gonçalo Cunha (20 anos) no lote dos sub-23 que vão integrar a pré-temporada do plantel principal.

De referir que Etim (Portimonense e Santa Clara) e Maviram (Moreirense) já foram utilizados na I Liga. E, exceção feita a Gonçalo Cunha, os outros defrontaram o FC Porto, na Taça.