Tulipa: "Era falta a nosso favor, é o jogador do Sporting que baixa a cabeça"

Declarações de Tulipa, treinador do Vizela, após a derrota por 2-1 no terreno do Sporting.

Arbitragem: "Não sou analista de arbitragem, sou treinador. Quando a bola toca no árbitro, muitas vezes interrompemos o jogo, mas tem de se perceber quem tinha a bola e quem estava mais próximo da bola. Éramos nós. A grande penalidade é uma decisão do árbitro. Acho que, se o lance fosse fora da grande área, noutro espaço do terreno era falta a nosso favor, porque é o jogador do Sporting que baixa a cabeça."

Sobre a linha de cinco defesas: "Fizemo-lo porque o Sporting mete muita gente na última linha e não queremos atrasar os nossos médios. Preparámos uma linha a cinco para, quando a bola é jogada longa, os nossos médios estarem em posição e, com os alas por dentro, poder ganhar uma segunda bola e avançar no terreno. O Aidara fez um bom jogo, acabou por não ter o efeito que pretendíamos, que era levar pontos, mas o plano resultou porque criou surpresa no adversário."

Balanço da época ao fim da primeira volta: "Somos uma equipa que está no segundo ano na I Liga e resume-se a um contexto muito simples, que é assegurar a permanência o mais rápido possível. Este é o melhor resultado numa primeira volta, fizemos um número de pontos nunca alcançado. Olhamos para trás e pensamos que até podia ser melhor. Estes rapazes têm competência, jogam com prazer, acreditam nos propósitos com que os lançamos no jogo, e estes minutos finais têm penalizado muito esta equipa."