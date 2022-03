Pedro Silva e o empate na Luz: "As pessoas de Vizela devem estar orgulhosas"

Pedro Silva foi considerado o homem do jogo no Benfica-Vizela

Declarações de Pedro Silva, guarda-redes do Vizela, após o empate (1-1) na visita ao Benfica, na 26ª jornada da Liga Bwin

Reação ao empate? "Jogo difícil, vir à Luz e sacar pontos é sempre muito difícil e especial, a equipa toda teve entrega, fez um jogo muito bom, esforçado. As pessoas de Vizela devem estar orgulhosas".

Das defesas que fez, qual a melhor? "Melhor defesa? Esta do fim, porque seria o golo da vitória do Benfica, no último minuto, foi a mais importante".

Empate sabe a vitória? "O Vizela está a lutar pela manutenção, o empate é um ponto, mas, apesar do maior volume de oportunidades do Benfica, podíamos ter saído daqui com três pontos, seria muito melhor para nós. Mas é um ponto".