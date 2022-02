Pedro Silva avisa: "Recebi o prémio de melhor em campo num jogo contra o último classificado"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.



Pedro Silva e Nuno Moreira foram distinguidos pelos adeptos do Vizela pelas exibições que fizeram recentemente, mas só agora receberam os respetivos prémios. O guarda-redes foi eleito o melhor em campo com o Belenenses, a contar para a 13ª jornada Liga Bwin, o extremo pela exibição que realizou com o Braga, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal

Prémio

"O prémio de melhor em campo é o corolário do meu trabalho. O que exijo a mim mesmo é que cumpra, que seja seguro e consistente. Sou pago para defender aquilo que vai à baliza. Nesse jogo com o Belenenses tive um pouco mais de trabalho."

Época

"Pessoalmente a época começou de uma maneira difícil, porque tive uma lesão grave num pé e estive bastante tempo afastado. Recuperei e tive a minha oportunidade. Os jogos têm-me corrido bem e, acima de tudo, tenho ajudado a equipa. Quando as coisas correm bem ao coletivo todos os jogadores saem valorizados. Depois de uma lesão, o mais difícil é recuperar a confiança, mas isso agora já não é problema."

Concorrência

"O Charles é um excelente guarda-redes e um excelente colega. Mesmo quando jogou, estava a fazer um grande trabalho. Agora estou eu a jogar."

Talismã

"Mesmo quando eu estava lesionado, a equipa estava numa excelente fase, mas os resultados não estavam a ser os melhores e empatámos muitas vezes. A Liga Bwin é muito competitiva. A prova disso é que eu recebo o prémio de melhor em campo num jogo contra o último classificado"

Diferenças

"A nível de concentração e até de motivação é maior, porque os adversários têm muito mais qualidade, mais intensidade e são mais eficazes. Ao mínimo erro é fatal"

Boavista

"Vimos de duas vitórias seguidas e as expectativas são elevadas. Isso exige-nos maior responsabilidade. O que prometemos é que vamos ser Vizela, ser intenso, ter carácter e atitude"